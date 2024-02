Coupe du monde de beach soccer : découvrez les 12 Tiki Toa sélectionnés

Plus de deux ans après leur dernière aventure en Coupe du Monde, les Tiki Toa s’apprêtent à se confronter une nouvelle fois à l’élite mondiale du beach soccer, du 15 au 25 février à Dubaï. Après une préparation intensive sur le sable de Copacabana au Brésil avec un groupe élargi à 16 joueurs, le coach Teva Zaveroni, assisté par Angelo Schirinzi, a dû faire des choix et ne retenir que 12 joueurs pour représenter le fenua lors du prochain mondial. Des choix qui ne sont pas faits facilement au vu du niveau très homogène du groupe parti au Brésil en préparation.

Voici la liste des 12 joueurs retenus :

Liste des 12 Tiki Toa retenus pour la Coupe du Monde

Une équipe qui sera donc largement composée de joueurs expérimentés qui ont, pour la plupart, déjà participé à une coupe du monde. Seul deux nouveaux joueurs vont découvrir cette compétition, Roonui TINIRAUARII et Teave TEAMOTUAITAU, qui avaient tout deux intégré le groupe Tiki Toa lors des éliminatoires OFC en août dernier à Tahiti.

Pour rappel les Tiki Toa sont dans un groupe composé de l’Argentine, de l’Espagne et de l’Iran. Ils commenceront leur campagne face à l’Argentine le 15 février (3h du matin à Tahiti) avant d’affronter l’Espagne le 17 février (3h du matin) et de terminer face à l’Iran le 19 février (7h du matin). Pour se qualifier les Tiki Toa devront terminer dans les 2 premiers du groupe. Tous les matchs seront à suivre en direct et en exclusivité sur TNTV.