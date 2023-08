Coupe des nations de l’Océanie de Beach Soccer : les Tiki Toa prêts à en « découdre »

Le sable de Aorai Tini Hau s’apprête à recevoir la prestigieuse Coupe de nations de l’Océanie. Pour les Tiki Toa, la pression monte. « Le jour J approche. L’objectif est toujours le même : une qualification pour la Coupe du monde. On a tous hâte que ça arrive et qu’on puisse bien défendre notre titre et avoir le ticket pour Dubaï », explique le gardien des Tiki Toa, Jonathan Torohia.

Pour espérer conserver leur titre et se qualifier pour la septième fois d’affilée à la Coupe du monde de Beach Soccer prévu en février, les joueurs tahitiens devront frapper fort face aux Tongiens, dans quelques heures. « On va prendre les choses match après match. On va essayer d’imposer notre jeu et de bien entrer dans cette compétition. C’est-à-dire gagner le premier match pour pouvoir ensuite enchaîner les Salomon qui, je pense, sera notre principal adversaire dans ce tournoi », souligne Raimana Li Fung Kuee, le capitaine de l’équipe.

« Comme je l’ai dit aux garçons, cette qualification va être plus dure que les matchs de Coupe du monde parce que ce n’est pas le même sable, ce ne sont pas les caractéristiques de la Coupe du monde. C’est un jeu différent », poursuit le sélectionneur, Teva Zaveroni.

« On a à cœur de pouvoir jouer pour notre public »

L’entraîneur adjoint de l’équipe, Teiva Izal, se dit confiant : « On peaufine les dernières combinaisons. Avec le travail que l’on a fourni, cela doit passer. Les garçons ont vraiment envie d’en découdre ».

Et jouer à domicile est une motivation supplémentaire comme le souligne Jonathan Torohia : « On a à cœur de pouvoir jouer pour notre public, pour notre peuple et de donner le meilleur de nous ».

Considérés comme les grands favoris de la compétition, les coéquipiers de « Jo Keeper » devront toutefois être sur leur garde face aux trois autres nations du pacifique en lice, bien décidées à jouer les trouble-fête sur le sable de Aorai Tini Hau