Coupe de France de football: L’AS Vénus éliminée

L’ASM Belfort qui parcouru plus de 15 000 kilomètres pour affronter l’AS Vénus, a remporté le ticket qualificatif pour le huitième tour de la coupe de France de football au plus grand plaisir des supporter Terrifortains qui espéraient “qu’il y ait du beau jeu, qu’il y ait beaucoup de buts et puis qu’on gagne”.

La 1re mi-temps s’est terminée sur un score vierge. Tenue en échec pendant les 45 premières minutes du match par l’équipe de l’AS Vénus qui semblait avoir confiance en elle, les protégés d’Anthony Hacquard ont pris le dessus à la seconde période.

Il a fallut attendre la 64e minute pour que Belfort ouvre le score sur une tête de Julien Chapit. L’AS Vénus tente alors e placer quelques attaques mais sans succès.

Le second but du match est marqué à la 81e minute sur un corner repris de la tête par Lucas Cuenin, le capitaine de l’ASM Belfort.

Julien Chapit inscrit le 3e et dernier point du match à la 91e minute, scellant ainsi le sort de la rencontre.

Le capitaine Belfort est plutôt satisfait du résultat obtenu par son équipe “Le plus important c’était de passer et d’offrir un 8e tour à nos supporters. Mission accomplie, on va pouvoir encore profiter ce soir et demain mais le job est fait.“

Pour Samuel Garcia, l’entraineur de l’AS Venus il y a une leçon à tirer de cette expérience: ” A l’arrivée, il y a 3-0, bon un peu déçu quand même du résultat. On fait quand même une bonne 1re mi-temps, on doit quand même mieux utiliser le ballon. C’est une équipe qui joue à un meilleur niveau que nous et qui a débuté le championnat au mois d’août, nous on a repris le 8 octobre, c’est normal qu’on n’ai pas les jambes qu’ils ont actuellement. Bon après l vie continue, retour à la ligue 1 et on verra… pour le moment rien de sur.“

L’aventure continue donc pour l’ASM Belfort qui se qualifie pour le 8ème tour de la prestigieuse Coupe de France.