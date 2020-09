Clap de fin pour les Championnats de Polynésie de Windsurf

Il fallait 2 manches pour que le championnat de Polynésie de windsurf soit validé, au final, les riders en auront disputé 5, sur ce magnifique plan d’eau entre Raiatea et Tahaa… 9 catégories étaient en lice… 50 concurrents lancés à pleine vitesse sur des parcours de différentes distances… « Là c’était ce qu’on appelle des in and out entre deux bouées et également longue distance parce que c’était de grandes distances et c’est vrai que ça tire sur les bras surtout que lorsqu’il n’y a pas beaucoup de vent, c’est encore plus difficile que lorsqu’il y a du vent. Lorsqu’il y a du vent, on est calés, on est accroché au harnais, mais là c’est compliqué pour les concurrents », explique Didier Arnould, Président de la Fédération Tahitienne de voile.

Au cumul des 5 manches : Chez les filles, Albane Fremont du Raiatea windsurf club, prend la première place devant Loane Soulaimana et kahaia rafnsson, en espoir 1.

Tara Urban-Romero de Tahiti raffle 2 titres : la 3e place en Open dame et la 1ère place en espoir 2 devant Emma Mathieu et Lila Gerard. « Je suis contente de mon podium parce que j’ai fait première de ma catégorie et 3e mixte Open comme on dit, toutes catégories confondues. Donc c’est vraiment un super résultat et l’année prochaine j’espère que ça va reprendre. »

En Open femme, Moeata Boosie prend le dessus sur Mathilde Zampieri et Tara Urban-Romero.

Chez les hommes : Martin Lacroix s’offre 2 titres… Une 2e place en Loisir, mais monte sur la plus haute marche en Espoir 1, devant Elohim Bourgba-Vitrac et Levi Soulaimana…

Deux Titres également pour Mathieu michaux du Raiatea windsurf club qui fini 3ème en Open, mais 1er en Espoir 2 face à Félix Chambon et Karil Lichtle…

En catégorie Loisir, On retrouve Bruno Lacroix en 1ère place suivit de Martin Lacroix et Elohïm Bourga Vitrac.

28 ans de navigation, et toujours en tête de ligne : Beb Boosie remporte 2 titres de champion de Polynésie. L’un en Master, face à Jean-luc Saucet et Hubert Langlois. L’autre en Open face à Serge Dunoyer et Mathieu Michaux. Lui aussi se félicite de voir la jeunesse assurer la relève : « Là on est quand même Master donc c’est bien qu’il y ai des jeunes pour nous pousser un peu. »

En handisport, Heimanu Tuairau est également récompensé pour avoir participé à toutes les manches.