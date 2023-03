Chasse sous-marine : prévenir pour éviter les drames

La syncope en pleine partie de pêche sous-marine peut s’avérer mortelle. Il faut savoir en repérer les signes. À la base nautique de Punaauia, une journée de prévention était organisée ce dimanche.

Enzo est venu avec son matériel. Pour lui, le risque n’est pas à prendre à la légère. « Je fais souvent de la pêche et on me dit de faire attention. Du coup je suis venu pour apprendre les gestes à appliquer. Surtout pour que mes proches soient rassurés aussi quand je vais à la pêche. (…) On peut facilement se noyer et si on ne fait pas attention aux signes, c’est la mort. Grâce à ce stage je vais faire attention aux gestes »

Pierre, fraîchement arrivé sur le fenua et amoureux de la mer, a découvert ce stage sur les réseaux sociaux. « On n’est pas conscient de tout ce qu’il peut y avoir. Moi je me dis, je ne chasse pas profond, je ne fais pas beaucoup d’apnée, je ne prends pas de risques en fait. Mais c’est faux. On en prend toujours. Ce qui est bien dans ce stage c’est qu’ils sont deux. Il y en a un qui est pêcheur avant tout et l’autre apnéiste avant tout, ils se complètent. »

Lire aussi – Turama : la chasse sous-marine en toute sécurité

Les formateurs, Heimana et Nathan, interviennent tous les deux mois afin informer les chasseurs des risques de la pêche sous-marine et pour leur montrer les gestes qui sauvent. Heimana fait partie de l’association Tautai Tahiti et Nathan est moniteur à Dive & sea.

Ce dimanche, Nathan est satisfait : « Aujourd’hui on en a 3 ce matin on en aura cet aprem aussi. On en a qui en font depuis un peu plus longtemps 3-4 ans et on a un débutant qui en fait depuis pas très longtemps et qui aimerait bien s’y mettre donc c’est cool. Nous on adapte en fonction des difficultés et on fait en fonction d’eux ce qu’ils ont envie d’apprendre, ce qu’ils n’ont pas vu et on adapte le cours. C’est top. »

Les stagiaires retiendront une règle avant tout : ne jamais partir seul.

Quelques règles à respecter avant de partir chasser :

-Ne jamais partir seul

-Prévenir vos proches : donner le lieu et les horaires de sortie

-Vérifier le matériel et la météo

-Signaler votre position avec une bouée

-Être en bonne forme physique

-Plonger à une profondeur raisonnable

-S’hydrater régulièrement