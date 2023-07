Charles Teinauri, vainqueur de la Anset Vaa Race

Dans cette course longue de 18 km, le sociétaire de Shell Vaa a mené la course dès le début, accompagné de son compatriote de club, Naraì Atger. Il aura fallu attendre la fin de course pour que Charles Teinauri creuse un peu plus l’écart et file vers la victoire. Il coupe la ligne d’arrivée à 1h 06 minutes et 17 secondes devant Naraì Atger et Kévin Céran Jérusalémy.

« On est entrés tous les deux avec Atger en même temps dans la passe, raconte le vainqueur. On a travaillé ensemble. Quand in est sorti de la passe de Taharaa, j’ai commencé à pousser, c’est parti et je n’ai plus lâché. C’est de bon augure. Maintenant, le plus dur de tenir. C’est bien d’être au top, mais de tenir c’est dur. Il va falloir bien gérer; »

Une bonne préparation pour nos rameurs en vue du super Aito prévu le 2 septembre.