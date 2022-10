Championnats de Nouvelle-Zélande d’escrime : Louison Grepin, décroche l’or en U17, l’argent en U20

Une délégation tahitienne de quatre athlètes issus des clubs de Papeete et Taravao a participé aux championnats de Nouvelle-Zélande en catégorie U17 et U20.

Chez les garçons, Dimitri Bonneau, Louis-Marie Sanchez et Gael Michel se sont inclinés avec les honneurs en ¼ de final par des différences de moins de 2 touches d’écart, en cadet comme en junior.

Chez les filles en revanche, Laura Tea Louison Grepin a créé la surprise. La jeune fille a décroché la médaille d’or U17 face à la neo-zélandaise, s’imposant par 15 touches à 14 après avoir été menées 13 à 7. .

“Je me suis dit vas y amuse toi, mets le plus de touches possibles. Et au fur et à mesure, j’ai commencé à mettre trois ou quatre touches d’affilée. Donc j’ai remonté”, raconte Laura Tea.

“Ça a été un match compliqué” explique son entraîneur Arnaud Bellanger.

La jeune fille est de retour au fenua avec le reste de la délégation et, déjà, les athlètes ont repris les entrainements.

Fin juin aux Oceania U17 en Australie, une délégation polynésienne de 12 escrimeurs avait déjà brillé remportant 17 médailles.

Prochains rendez-vous pour les clubs d’escrime du fenua : le championnat d’Asie en avril 2023 en Inde et les Oceania 2023.