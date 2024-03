Championnat du Monde ISA : Médaille de bronze pour Kauli Vaast, la France vice-championne de surf

Une médaille d’argent aurait assuré un 3e quota olympique chez les hommes pour la France. Kauli Vaast, déjà qualifié pour les Jeux olympiques, décroche tout de même une médaille de bronze. « Cette compétition était très importante pour moi pour commencer l’année, a réagi le surfeur du fenua interrogé par la Fédération française de surf. J’ai tout donné en finale pour la gagner. Gagner aussi en équipe de France. C’était vraiment mon objectif. Je voulais gagner ce titre. Pour moi, pour la France et pour le 3e quota qu’on pouvait décrocher. J’ai tout donné pour que Marco (Mignot) puisse nous rejoindre aux Jeux. Je trouvais qu’il le méritait et avec Joan (Duru) on s’était dit qu’on ferait tout pour la décrocher. Voilà, ce n’est pas passé loin. Maintenant, je vais bien me préparer pour performer sur les Jeux. Je vais aller au Portugal pour assister à l’étape du CT et faire un QS. Il va y avoir des compétitions de Challenger Series puis le Tahiti Pro en mai. Je vais bien m’entraîner à Tahiti pour être prêt pour les Jeux.«

Kauli Vaast. Crédit : Fédération française de surf

Joan Duru, qui a remporté son ticket les jours précédents, arrive en 4e place en finale. Lui aussi regrette de n’avoir pu décrocher une 3e place pour la France aux JO : » Je suis très heureux de m’être qualifié et en même temps très déçu pour Marco. Il a fracassé pendant toute la compétition. Avec Kauli, il représente l’avenir du surf français. Je suis très fiers d’eux. Ils ont été hyper forts et très matures pour des jeunes, ça va leur servir. Ces Mondiaux auraient pu être ma dernière compétition avec l’équipe de France. Je vais donc en faire une dernière. Ce sera aux Jeux Olympiques. Je n’étais pas certain de pouvoir me qualifier. Je suis hyper content de m’offrir une dernière sortie aux JO à Tahiti.«

Joan Duru, Kauli Vaast et Johanne Defay. Crédit : Fédération française de surf

Chez les femmes, le Brésil a aussi décroché une 3e place aux JO. La Française Johanne Defay remporte une médaille de bronze. « J’ai commis quelques erreurs. Deux fois j’ai démarré sur la première vague quand j’avais la priorité et deux fois Sally (Fitzgibbons) est partie sur la deuxième vague qui était bien meilleure. Ces deux erreurs font la différence, car mon surf était au point aujourd’hui. Je sais que si j’avais eu les bonnes vagues avec le mur, j’aurais pu prendre les plus gros scores », a-t-elle regretté.

La France sera tout de même représentée par deux surfeurs et deux surfeuses à Teahupoo en juillet, dont deux enfants du fenua : Kauli Vaast et Vahine Fierro.