Championnat de Tahiti de pêche au gros : une timide première étape

L’équipage du Khana a été le plus chanceux de la journée. Yvonnic Chahaut et Tini Tiaiau ont ramené la seule prise homologuée du jour : un espadon de 67,5 kilos attrapé à 11 heures du côté de Teahupoo. Ils remportent les jackpots de la catégorie haura de 150 000 Fcfp et celui du grand vainqueur du jour de 130 000 Fcfp soit un gain total de 280 000 Fcfp. “On est descendu de Punaauia ce matin jusqu’à Teahupoo. (…) Cela nous a pris moins de 15 minutes de le ramener à bord. On est très contents” indique Tini.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les catégories thazard, mahi mahi et thon n’ayant pas trouvé de vainqueurs, 50% de la cagnotte sera reversée à la FEPSM, l’organisme de secours en mer. “C’est la vie de la pêche, parfois il y a beaucoup de poissons et parfois il y en a pas beaucoup. On est sur une lune descendante, donc ça peut être une explication. On avait prévu au début de faire sur une lune montante la semaine dernière, mais on a été obligé de reporter. C’est comme ça. Pas beaucoup de prises. Le championnat est toujours ouvert. Pour l’instant, il y a un équipage qui marque 67 points, pas de grosses prises, pas de multiples prises non plus. C’est un poisson homologué seulement sur tous les bateaux. Donc n’hésitez pas, tout peut se jouer encore” déclare Teva Plichard, co-organisateur du Championnat de Tahiti de pêche au gros.

Prochaine étape : le 13 novembre à la marina de Tehoro à Mataiea. Ouverture des inscriptions à partir du 6 novembre.