Championnat de Polynésie des 3 mouvements : une 1ère journée très disputée

Il y avait beaucoup de monde hier à la salle fédérale de Punaruu, lors de la première journée de compétition du championnat de Polynésie des trois mouvements. Les trois mouvements, c’est une discipline liée à la Force Athlétique (ou Powerlifting en anglais), un sport de force à catégories reconnu de Haut Niveau, composé de trois mouvements qui sont la Flexion de Jambes, le Développé Couché et le Soulevé de Terre.

La compétition attire les novices, nombreux pour l’occasion. La fédération a réparti la soixantaine de compétiteurs en 4 plateaux, par catégorie de poids. Andy Faremiro, responsable de la commission de force athlétique de la fédération y voit une occasion de promouvoir la discipline : “ça peut faire avancer les jeunes, leur faire découvrir un peu ce qu’est la Force Atlhétique. Ici, le niveau est moyen, mais il y a quelques exceptions, on peut faire quelque chose. Il va falloir un suivi”.

C’est la première compétition pour le tout nouveau club Aito Tahiti fitness, créé le 3 juin dernier, et représenté par 4 compétitrices. “L’objectif, c’est de faire un maximum, de faire de notre mieux, et surtout de prendre du plaisir, avance Poerava Teuru, membre du club. Ici, on ressent qu’il n’y a pas vraiment d’animosité ni de concurrence. Tout le monde s’encourage, c’est rassurant et plutôt convivial”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

En squat, développer-coucher et soulever de terre, les compétiteurs ont droit à 3 essais, et seule la charge la plus lourde est validée. Le classement est établi au cumul des 3 mouvements. Novices et chevronnés, tous sont motivés.

Samedi prochain, les poids lourds s’affronteront. L’objectif principal de ces athlètes reste la préparation des prochains jeux du pacifique, aux îles Salomon en 2023.

LES GAGNANTS :



Novices dames : Faahei VAIARUI en junior et Poetea GUE HENNEUC en senior



Confirmés : Heiani ORI en junior et Hereiti TEPOU en senior



Novices hommes : Bradley SPITZ en junior et Boris TEROOATEA en senior



Confirmés : Andy Junior FAREMIRO en sub junior et Marc LISAN en senior.