Championnat de Polynésie de bras de fer 2021 : les vainqueurs

Les duels s’enchainaient hier sur la table homologuée sous les yeux attentifs des officiels prêts à intervenir au moindre écart du règlement pour éviter tout accident. Force, rapidité, technique mais surtout le mental ont fait la différence. Entre les pivots, le jeu avec le poids du corps, les épaules et les avant-bras, les ferristes ont offert du beau spectacle devant un public venu nombreux. Le niveau du bras de fer local est encore monté d’un cran.

Les affrontements les plus attendus étaient ceux de la catégorie reine : les plus de 110 kilos. Dans ce groupe, l’homme à abattre était sans conteste Tauraatea Teua, le champion en titre. La partie a été très difficile face à Patrick Louk en demi-finale bras gauche. Pour rappel, Patrick était l’un des premiers champions de Polynésie. Dix ans après, il a fait son grand retour et a tout de même réussi à donner du fil à retordre au numéro 1 local. Pour terminer le duel sans fuites, les deux colosses ont dû être sanglés, et c’est finalement Tauraatea qui l’a emporté mais non sans mal.



En gauche, Tauraatea Teua et Tepa Teuru ont conforté leurs places de leader. Eriatara Ratia s’est lui imposé en Open. Dans la catégorie des moins de 100 kilos, Tefatanui Metua est monté sur la plus haute marche du podium.

Ce championnat de Polynésie étaient sélectifs pour les championnats de France prévus les 26 et 27 février 2022 à Mérignac.