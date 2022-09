Championnat de football OFC U-19 : Tahiti termine en tête du groupe B

Le match de hier soir n’aura malheureusement pas offert de beau spectacle, aucune équipe ne voulant jouer et gagner afin de ne pas se retrouver en demi-finale face à la Nouvelle-Zélande, déjà qualifiée.

Pour rappel, les deux équipes qui jouaient : Fidji et Tahiti, étaient d’office qualifiées en en quarts de finale après un abandon de la Papouasie Nouvelle-Guinée et après avoir battu les Tonga.

Mais la seule façon pour l’une des deux équipes -si elle remporte par la suite les quarts de finale- de ne pas prendre le risque d’affronter la Nouvelle-Zélande en demi-finale (à condition bien-sûr que la Nouvelle-Zélande remporte elle aussi ses quarts de finale) était de perdre le match.

Malheureusement, avec un match nul (0-0), Tahiti termine premier du groupe B, ce qui signifie qu’en cas de victoire en quarts de finale, elle pourrait affronter la Nouvelle-Zélande. “On est désolé pour le spectacle, étant donné qu’on s’est aperçu sur le terrain que les Fidjiens ne voulaient pas aussi affronter les Néo-Zélandais, ils ont donc refusé le match. Cela a été une décision très dure à prendre que de demander à mes joueurs de refuser le match. On est qualifié en quarts de finale donc on va se reprendre pour dimanche. La compétition continue. Sachant que pour nous, c’est sûr qu’on va rencontrer la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Mais pensons d’abord aux quarts de finale. (…) Il faut remotiver les joueurs. C’est vrai que ce qu’on a fait ce soir, c’est honteux. Je n’ai pas peur de le dire et j’en assume la responsabilité. On a pas montré le vrai football de cette équipe” a déclaré Bruno Tehaamoana, le coach des Aito taure’a à l’issue du match.

Tahiti affrontera les îles Cook ou les Vanuatu en quarts de finale ce dimanche 18 septembre. Le même jour, les Fidji affronteront les Samoa.

