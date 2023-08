Challenge international de judo : une préparation intense en vue du jour J

Plus de 130 judokas sur les tatamis. Les représentants locaux se sont mesurés à 35 athlètes venus de la région parisienne et du nord de la France. Ils portent les couleurs du C.O Sartrouville, du Perray- Saint-Léger JJDA et de la ligue hauts-de-France.

« 9 jeunes sont venus avec moi. C’est un bon entraînement avant la compétition. Cela permet déjà un bon décrassage après le voyage et de connaître un peu le judo des Tahitiens », a expliqué Patrick Camozzo, l’entraîneur du C. O. Sartrouville.

« On a hâte d’être à la compétition », a ajouté son homologue du Perray-Saint-Léger, Martial Rousseau, « c’est génial car il y a beaucoup de monde avec toutes les catégories d’âge et de poids. C’est très intéressant ».

Ce stage intensif était dirigé par Mathieu Bataille, champion d’Europe, médaillé mondial et aujourd’hui arbitre olympique. Il s’agit de sa deuxième venue au fenua.

« J’attends beaucoup de médailles d’or »

« Je suis là pour apprendre mes meilleures techniques aux jeunes. Et c’est aussi échanger. Combattre avec les jeunes et leur donner quelques conseils de mon expérience vécue quand j’étais athlète de haut niveau pendant 15 ans », a indiqué celui-ci.

70 % des compétiteurs étrangers présents sont des femmes. Une occasion en or pour nos combattantes qui s’aligneront dans 3 mois aux jeux du Pacifique. C’est le cas de Laetitia Wuilmet : « c’est sympa de voir beaucoup de monde, tous réunis, même s’il y a des petits et des grands. C’est vraiment sympa. Et d’avoir surtout des féminines car, à part la sélection en adultes, on n’est pas nombreuses ».

Pour le directeur technique de la Fédération polynésienne de judo, Franck Bellard, cette rencontre va effectivement « permettre de bien préparer l’équipe féminine qui est déjà assez performante, je pense, l’une des plus performantes au niveau océanien ». « Ce sera l’occasion de se préparer. J’attends beaucoup de médailles d’or de cette équipe féminine aux Jeux du Pacifique », a-t-il ajouté.

Le « Air Tahiti Nui international Challenge » se disputera sur deux jours. Les combats phares sont prévus pour dimanche.