Cédric Wane et Thomas Lubin sur le podium du Swimrunman des Gorges du Verdon

L’épreuve composée de 12 km de natation et d’un peu plus de 50 km de course à pied a mis à rude épreuve les organismes des aito polynésiens.

Le duo a été un temps en tête, comme l’explique Thomas Lubin sur ses réseaux sociaux, mais Cédric Wane a été victime de crampes « dès la mise à l’eau » et n’a plus eu « aucune énergie disponible » à mi-course.

« Le tronçon de 2,500m en natation est un véritable enfer pour moi. Je suis pétrifié de froid dès les premières minutes (…) Long combat de 45 minutes avec moi-même pour prendre le dessus sur les pensées négatives. Je me mets à compter mes coups de bras pour détourner mon attention », écrit Thomas Lubin.

Mais le duo a su puiser dans ses ressources malgré les 9 h 30 d’efforts. Grâce à sa « ténacité », sa « résilience » et sa « capacité à trouver des solutions », il a finalement franchi la ligne d’arrivée en troisième position et s’est offert une place sur le podium chez les hommes. Il prend également la quatrième place au scratch.

« Nous sommes beaucoup plus sensibles aux faibles températures sur des compétitions aussi longues en s’entraînant toute l’année au soleil », souligne Thomas Lubin, selon qui, « 7 jours d’acclimatation ne suffisent pas pour s’aligner sur des formats d’ultra distance en venant de Tahiti ».