Cap optimist : les 6 rameuses sont arrivées à Moorea, un record du monde battu

Elles se sont relayées jours et nuits, 7 jours sur 7 sur leurs paddles et ont réussi l’exploit de parcourir plus 7000 kilomètres à la force des bras. Un record battu et homologué ce samedi à leur arrivée à Moorea.

Pour leurs derniers mètres à ramer dans le lagon turquoise de Moorea, elles ont été escortées par de nombreuses embarcations avec à leurs bords, des femmes et des enfants atteints de cancer, en cours de traitement, ou en rémission, des rameurs de va’a, et des amoureux de l’océan. Les familles et les proches, les enfants de la commune de Teavaro, ainsi que le public et la communauté de Watermana, étaient sur la plage et dans l’eau pour les accueillir.

Les six paddleuses de Cap Optimist, avaient quitté Lima au Pérou, il y a près de 80 jours. Une aventure humaine et sportive au profit des enfants touchés par le cancer.

Une centaine de Landais ont aussi fait le déplacement pour les accueillir.

