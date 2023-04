Bras de fer : Tauraatua Teua tient son rang

Les duels peuvent finir très vite. Dans ces compétions de bras de fer sportif, la force brute ne fait pas la différence. Les athlètes misent sur l’explosivité, l’endurance et surtout la technique. Le responsable de la commission de bras de fer Eriatara Ratia explique que la discipline est plus mentale qu’il n’y paraît. « Arrivé un moment, ton bras est congestionné. Il y a un travail de relaxation à faire avant le match. Quand tu as mal au bras, bien souvent, c’est dans la tête!« .

Aujourd’hui, la catégorie reine des plus 110 kg compte le plus de participants. Tous veulent titiller le tenant du titre Tauraatea Teua, récemment vice-champion de France en bras droit. Un défi très difficile : Tauraatea fait respecter la hiérarchie, il s’impose aussi bien en bras droit qu’en bras gauche. « Ça me fait plaisir, j’attends la concurrence, se réjouit-il. Cette année, on poussera les limites pour développer le sport » .

Après trois participations aux championnats de France, nos élites continuent à partager leur expérience. Objectif : amener une délégation tahitienne plus nombreuses pour la prochaine échéance en métropole.