Boxe : trois jeunes Polynésiens sacrés champions de France

Une délégation de plusieurs Polynésiens était en lice lors de ce championnat de France consacré aux jeunes boxeurs. Une partie de ces athlètes est issue des clubs du fenua et ils avaient fait spécialement le déplacement, alors que d’autres se trouvent déjà en métropole où ils suivent un cursus de sport-études. Et les Polynésiens ont fait forte impression en s’emparant de 3 titres de champion de France, 5 de vice-champion et 2 médailles de bronze.

En haut du podium : Teanihei Matuani, chez les cadettes de moins de 66 kilos, Marama Mercier en cadet de moins de 48 kg et, enfin, Nikee Cummings Gobrait en junior de moins de 48 kg.

« Je suis fier de mon parcours », a expliqué à TNTV Nikee Cummings Gobrait qui réside à Blagnac en métropole. Et le jeune homme d’ajouter : « j’ai affronté des adversaires très coriaces. En finale, j’ai même rencontré le numéro 1 de la catégorie qui a participé aux championnats du monde. C’est une belle expérience pour moi (…) Je suis heureux d’avoir rendu fiers toute ma famille, mes amis et ceux qui étaient là. Je les remercie de m’avoir encouragé. »

Le vivier des jeunes pugilistes polynésiens est donc riche. De bon augure en vue des Jeux du Pacifique 2027 qui se dérouleront au Fenua.