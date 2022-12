Boxe thaïlandaise : 5 ceintures décernées aux Aito Nui

Les coups fusent sur le ring de Fautau’a. Les combattants doivent enchainer les duels dans leurs catégories respectives pour accéder jusqu’en finale. 8 titres sont à prendre en light contact, où le kO n’est pas autorisé, et 5 ceintures dans la catégorie amateur.

La finale amateur se joue en 4 rounds de 2 minutes. Mais dans celles des lourds, il n’a suffi que 2 rounds à Arapari Otahamanu pour conquérir le titre. Après une première période disputée, l’enfant de Moorea parvient à mettre son allonge à son avantage. Son adversaire ne tient plus la cadence et préfère ne pas continuer la troisième reprise.

“Il y a le mental, les sacrifices à la maison, confie Arapari. Pour aller à l’entraînement, il faut laisser beaucoup de choses derrière. Les grands champions ne traînent pas à la maison à dormir“.

Dans la finale des super-moyens, Raoul O’Connor impose son rythme face à Teanihau Poroiae. Au dernier round, le représentant de la Team Phoenix fait compter deux fois son adversaire, l’arbitre décide d’arrêter le combat et donne la victoire à O’Connor.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Autre finale attendue, celle des mi-lourds opposant Tereva Scolerman à Warren Tauaroa. Une joute intense où les deux aito se rendent coups pour coups. Les chocs s’endurcissent et les projections se succèdent. À la deuxième reprise, Tauaroa tombe sur un échange dur, blessé à la cheville. Il ne parvient plus à se relever, et Scolerman l’emporte par arrêt de l’arbitre.

Les combattants se donnent rendez-vous en Mars pour le Gala de Muay-thaï, organisé par le team Dragon .