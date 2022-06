Boxe : le champion du monde Sofiane Oumiha à Tahiti

Sofiane Oumiha a 27 ans et déjà un palmarès prestigieux. Médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (poids légers), champion du monde à Hambourg en 2017 (poids légers), le boxeur franco-marocain a raflé un à un les titres mondiaux. Avant cela, évoluant dans la catégorie des poids légers (moins de 60 kg), il décroche la médaille d’or aux jeux méditerranéens de Mersin (Turquie) en 2013, puis intègre l’année suivante l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), fleuron du sport de haut niveau en France. Double champion de France amateur en 2014 et 2015, il représente l’Hexagone lors des jeux européens de Bakou (Azerbaïdjan) en 2015 et remporte la médaille d’argent, pour ne citer que ses principaux titres.

(Créidt photo : présidence de la Polynésie française)

(Créidt photo : présidence de la Polynésie française)

Sofiane Oumiha est accompagné de sa compagne, Houria Djalout, qui est également membre de l’équipe de France féminine de boxe. Le boxeur Originaire de Toulouse, a évoqué sa carrière et sa passion pour ce sport qu’il débute à l’âge de 7 ans, sport qu’il a appris avec ses cousins.

Depuis, il s’est donné à fonds et partage sa passion pour encourager les jeunes à se dépasser. Il a aussi évoqué son programme en Polynésie française où il assurera deux masterclasses au profit de jeunes athlètes et rencontrera des jeunes des quartiers de Pirae avant de parrainer une soirée de boxe prévue le 18 juin prochain.

Le président a souligné l’engouement des jeunes polynésiens pour ce sport de combat dont les qualités et les valeurs se transmettent souvent en famille et a souhaité au jeune couple un agréable séjour en Polynésie.