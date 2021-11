Boxe : 3 journées pour préparer les championnats

La fédération de boxe anglaise a démarré les compétitions la semaine dernière, avec trois journées consacrées aux novices. Même si tous les clubs n’ont pas pu faire le déplacement à la salle de Fautaua, plus de 180 engagements ont été enregistrés. C’est 11% de plus que l’an dernier.

Samedi, lors des finales des jeunes et novices, 16 combats ont été disputés. Cette semaine, ce sera au tour des plus chevronnés d’être sous le feu des projecteurs. Ces compétitions permettent aussi de sélectionner ceux qui participeront aux championnats de France, en décembre, comme l’explique Ismaël Tahiata, président de la fédération de boxe anglaise de Polynésie : “il y a du beau spectacle en perspective, l’objectif étant de participer aux championnats de France qui commencent à partir de décembre. Du coup, on fait le championnat durant les vacances scolaires d’octobre/novembre et ensuite on les prépare [ndlr : les athlètes], on fait la sélection, et on les inscrit ensuite aux championnats de France. On va attendre de connaître les résultats au niveau des chevronnés, et à partir de là, prévoir qui est susceptible de participer aux championnats de France et de les gagner surtout”.