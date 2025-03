Benjamin Zorgnotti, un premier Ironman sous la barre des 8 heures

Connu localement pour ses performances en triathlon, c’est au Ironman néo-zélandais de Taupo que Benjamin Zorgnotti a marqué les esprits, le week-end dernier. Et pour cause : spécialiste des distances courtes, l’athlète a bouclé le parcours de 226 km – 4 km de natation dans le lac de Taupo, 180km de vélo et 42 km de course à pied – en 7h53, sous la barre des 8 heures, pour sa première sur ce format. Solide, et « à moitié étonnant » , confie-t-il.

« Chez les pros on était 25-30 mecs au départ, donc faire partir les 4 premiers c’est quand même super. J’ai été tout le long dans la dynamique de course avec les premiers. Le podium en plus était à une minute pendant 30 bornes à pied, mais après ça l’a pas fait, c’est pas grave » , lâche-t-il, satisfait de sa performance. « Franchement je ne m’attendais vraiment pas à ça, déjà je m’étais dit qu’un top 8 ce serait déjà très beau en venant ici, et pour mon premier full Ironman j’avais vraiment aucune prétention (…) la barrière des 8h sur Ironman elle est vraiment très belle à prendre » .

« Assez serein » sur la partie natation, Zorgnotti a pu s’appuyer sur une portion de vélo « incroyable » à 42km/h de moyenne, sur un parcours de routes granuleuses réputé lent. Il s’en sort malgré la perte de son compteur et d’un bidon de glucide au 20e km. Sur la partie course, il n’explose pas et se focalise sur lui-même et sa douleur aux cuisses. Il réalise un chrono sous l’ancien record de la course. De bon augure avant Nice en septembre, et plus loin, le championnat du monde à Hawaii en 2026. « Le coach est super content et super confiant sur le fait qu’on va faire des belles choses (…) il faudra garder dans le coin de la tête qu’un effort comme ça je vais sûrement mettre deux trois voire quatre semaines à me remettre vraiment entièrement » , note-t-il.

Son prochain défi : un Half Ironman de haut niveau à Los Angeles, le mois prochain.