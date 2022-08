Beach tennis : 3ème tournoi de qualification pour la compétition en Nouvelle-Calédonie

Pour cette troisième et avant-dernière journée de rencontres, 10 équipes hommes et 7 équipes femmes étaient présentes sur le beach stadium de Paofai. En binôme, chaque joueur tentait de faire le meilleur score afin de décrocher un billet d’avion pour la Nouvelle-Calédonie. “C’est l’Open de Poindimié qui organise son tournoi de l’année et qui nous invite gracieusement : une paire hommes et une paire femmes. Il se déroulera début octobre jusqu’à fin novembre. Pour notre chemin de sélection, vu qu’on a quatre tournois, on a voté qu’on prendra les trois meilleurs tournois […] donc si des concurrents n’étaient pas là pour l’un deux, ce n’est pas grave, tout se jouera sur le dernier tournoi” explique Haunui Montas, référent sportif pour l’association Beach Tennis Tahiti.

Le tournoi est ouvert à tous, y compris aux non-adhérents de l’association. Parmi les participants de ce dimanche, on comptait quelques champions de tennis tels que Naia Guitton, Vaiani Dusserre-Valleaux ou encore Patoia Teriipaia. Si l’esprit de compétition est bien présent sur le terrain, l’ambiance reste bon enfant.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

“On invite tout le monde à venir jouer parce que l’ambiance est vraiment cool, avec un petit fond musical, donc venez nombreux. C’est fair-play et toujours dans la bonne ambiance” confient Vaea et Nelly, joueuses de l’association Beach Tennis Tahiti.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le dernier tour de tournoi se tiendra dimanche 11 septembre au parc Aorai Tini Hau de Pirae (plus d’infos ICI).