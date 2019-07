Beach soccer : une formation de haut niveau pour les arbitres tahitiens

Le matin, les stagiaires de la formation Fifa étudient la théorique. Ils sont 12, dont une femme. Ces passionnés du ballon rond arbitrent déjà pour des clubs de beach soccer, ils viennent là pour cinq jours de remise à niveau.

“Aujourd’hui, ce qui nous manque, ce sont des expériences à l’international pour voir autre chose, confie Aurélien Planchais, l’un des stagiaires. Au niveau local on a la chance d’avoir le festival des îles et le championnat OPT Tour. Mais plus de matches, une compétition supplémentaire, ça serait vraiment très intéressant pour les arbitres.”

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’après-midi, c’est sur le terrain du centre technique de fédération tahitienne de football que les stagiaires se retrouvent pour la phase pratique. Ici, la forme physique est primordiale. On révise les déplacements et la position sur le terrain. La gestuelle est aussi importante, pour que les joueurs comprennent rapidement les fautes et les remises en jeu. Et pour la première fois, c’est un instructeur de la zone océanienne, Neil Poloso, qui dispense cette formation. Même s’il ne parle qu’anglais, la barrière de la langue n’est pas vraiment un problème.

“Nous voulons soutenir les instructeurs de la confédération océanienne, explique l’instructeur de la Fifa. C’est un moyen également de reconnaître les ressources locales. Nous aidons les instructeurs locaux à atteindre le haut niveau pour que par la suite ils deviennent à leur tour des instructeurs Fifa.”

Neil Poloso. (crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les stagiaires ont pu améliorer leur pratique puisqu’ils ont arbitré la 10e journée de l’OPT beach soccer Tour. Et ils ont dans la foulée été notés sur leur pratique de l’arbitrage. Cette formation se termine ce weekend-end avec, à la clé, un certificat de participation au stage et davantage de connaissances en matière d’arbitrage.

“Il faut que les arbitres atteignent le haut niveau, reprend Neil Poloso. Les Tiki Toa ont participé à la Coupe du monde et nous voulons que les arbitres locaux aillent également à la Coupe du monde.”