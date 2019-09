Beach Soccer : les Tiki Toa s’entraînent pour la Coupe du monde

C’est le 21 novembre prochain que débutera la Coupe du monde de Beach Soccer. À deux mois de l’événement, les hommes de Naea Bennett vont en terre nippone pour deux rencontres amicales afin de lancer leur préparation et faire un point sur leur niveau international.

“On part pour deux matchs, on part pour dix jours. On va affronter le Japon et l’Espagne, c’est pour voir où on en est à deux mois de la coupe du monde. C’est aussi pour se mettre dans le rythme pour le Paraguay” explique Jonathan Torohia, gardien des Tiki Toa.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Avec une cinquième participation d’affilée au mondial et deux places de vice-champion du monde, les Tiki Toa sont attendus et redoutés par de nombreuses équipes. Cependant, nos joueurs sont amateurs à l’instar de la plupart des équipes qualifiées pour Paraguay 2019 et pour palier cela, l’entraîneur prévoit un regroupement complet avec tous les joueurs.

“Je reviens du Paraguay où on a eu le tirage au sort. J’ai discuté un peu avec tous les entraîneurs, la plupart sont en activité pendant toute l’année. Pour nous, faut remettre la machine en route. Il faut alterner entre football et Beach Soccer, mais un mois avant la coupe, on sera en camp d’entrainement tous ensemble pour bien se préparer” confie Naea Bennett, capitaine Tiki Toa.

Une préparation avec le nouveau ballon officiel du mondial qui porte le nom de Praia, et un nouveau joueur, Alvin Tehau, qui a intégré le groupe récemment. Enfin, la liste officielle des joueurs sélectionnés pour Paraguay 2019 sera annoncée par le coach au mois d’octobre.

Les Tiki Toa partent une fois de plus à la conquête d’un titre et surtout d’une belle aventure, qui fera vibrer à coup sûr, tous les fans du fenua.

TNTV diffusera en direct les matchs des Tiki Toa au Paraguay avec un premier rendez-vous le 21 novembre et le match Tahiti – Italie.