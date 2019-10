Beach Soccer : les Tiki Toa remportent leur premier match contre les USA

Les Américains étaient à l’aise devant le public polynésien. Le capitaine des États-Unis, Nick Perera, a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score à la 2ème minute. Perera inscrit le second but à la 8ème minute suivi par Lucas Roque deux minutes plus tard. À la fin de ce premier tiers temps, les visiteurs mènent de trois buts à zéro.

Mais les Tiki Toa ont utilisé ces 12 premières minutes pour trouver leur équilibre, et dès le retour du capitaine Heimanu Taiarui, celui-ci profite d’un coup franc sur la ligne médiane pour inscrire le premier but de Tahiti et redonner espoir aux supporters.

Ariihau Teriitau réduit le score de la tête sur un corner, puis égalise suite à une passe de Raimana Li Fung Kuee.

Malheureusement les États-Unis reprennent l’avantage sur un nouveau but Lucas Roque qui s’offre un doublé.

Les deux équipes était au coude à coude lors du dernier tiers temps et les Tiki Toa peuvent remercier leur gardien Gabriel Tchong-Sion Amau qui a repoussé les offensives Américaines.

Ce sont même les Tiki Toa qui reviendront au score grâce à Taiarui d’un superbe ciseau du milieu de terrain.

Le score est nul à la fin du temps règlementaire, et les deux équipes sont repartent donc pour une courte prolongation de 3 minutes. Heiarii Tavanae délivre le public d’Aorai Tini Hau en inscrivait le but qui redonne l’avantage aux Tahitiens. Les USA ne reviendront pas au score et Tahiti s’impose sur ce premier match amical cinq buts à quatre.

Heimanu Taiarui, auteur de deux buts importants et capitaine pour ce match, se réjouit de cette victoire importante pour l’équipe.

“Le plus important dans ce sport c’est le mental. Même si tu es mené 3-0 ce n’est jamais fini, tu peux marquer trois buts en une minute. Ça c’est le beach soccer” précise Taiarui. “On avait un peu de pression, c’est normal. C’est notre premier match avec l’équipe qu’on est en train de reconstruire et je tire mon chapeau aux jeunes parce qu’avoir le mental à cet âge c’est très rare” poursuit-il.

Le prochain rendez-vous des Tiki Toa est ce vendredi 1er novembre au parc Aorai Tini Hau face aux États-Unis à 16 heures. Ce sera le dernier match d’exhibition de la sélection Tahitienne avant son départ à la Coupe du Monde de Beach Soccer qui se déroulera au Paraguay du 21 novembre au 1er décembre 2019.