Beach Soccer : les Tiki Toa arrivés à Moscou

La capitale russe, ville hôte de la compétition, se prépare à accueillir les 16 équipes qualifiées. Heimanu Taiarui, Ballon d’Or 2015, revient sur l’arrivée de l’équipe. A quelques jours de leur premier match, le stress se faire ressentir.

“Il n’y avait pas beaucoup de temps de vol mais on est déjà un peu fatigué quand même. Pour les quatre prochains jours, je pense qu’on va peaufiner un peu nos combi’, nos placements. Peut-être pas trop de physique, peut-être un peu de vitesse. Tout dépendra du coach”.

“Là c’est la dernière ligne droite. On va entrer dans l’hôtel de la compétition organisée par la FIFA. On va avoir besoin encore plus de concentration. Je sens que ça va être excitant, mais il faudra garder les pieds sur terre et rester concentré”.

Les Tiki Toa ouvriront la compétition jeudi 19 août en affrontant les Emirats Arabes Unis. Un match à suivre en direct TV et web dès 2h00 du matin, puis en rediffusion TV dès 6h10. Ils feront également face à l’Espagne le samedi 21 et au Mozambique le lundi 23.