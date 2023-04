Beach Soccer : carton plein pour les Tiki Toa

Pour leur troisième et dernier match de préparations, les hommes de Teva Zaveroni ont une nouvelle fois pris le dessus sur leurs adversaires mais non sans difficultés.

Le premier tiers temps est délicat pour les joueurs tahitiens qui encaissent coup sur coup deux buts après 4 minutes de jeu, dont un suite à une erreur du gardien Jonathan Torohia. Mais « Jo Keeper » se fait rapidement pardonner en inscrivant un but d’une superbe frappe sous la transversale adverse. Les Tahitiens auraient pu égaliser en fin du premier tiers temps mais la frappe de Raimana Li Fung Kuee trouve le poteau.

Dès la première minute du deuxième tiers temps, la sélection lituanienne accentue son avance en inscrivant un troisième but. Le match prend alors une tournure plus rugueuse avec de nombreuses occasions tahitiennes contrées par un grand Modestas Petrauskas, le portier lituanien.

Mais à 3 minutes de la fin du deuxième tiers-temps, Tamatoa Tetauira trouve le chemin des filets sur un superbe coup-franc. Le score est donc de 2-3 à l’entame de la dernière période.

Les Tahitiens multiplient les occasions, parfois sans réussite, avant que Rainui Tze Yu marque sur une frappe sèche au premier poteau, mettant les deux équipes à égalité. A 30 secondes de la fin du temps réglementaire, Gervais Chan–Kat permet aux Tiki Toa de prendre les devant 4-3 mais à deux secondes du coup de sifflet final, les Lituaniens parviennent à revenir au score.

En prolongations, les deux équipes se livrent corps et âmes jusqu’à ce que Raimana Li Fung Kuee délivre son équipe. Sur un coup franc de plus de 20 mètres, le capitaine des Tiki Toa plante le ballon dans la lucarne du but adverse. Score final : 5 à 4 pour Tahiti.

Une victoire de bon augure avant le tournoi qualificatif pour la prochaine Coupe du monde de Beach soccer, du 21 au 26 août à Tahiti. « Ça a été un match très difficile. Ça nous fait du bien d’avoir ce genre de confrontation. Cela nous permet de travailler pour pouvoir nous qualifier pour la Coupe du monde », a déclaré Raimana Li Fung Kuee à l’issue du match.