Basketball : la Fédération développe le 3 contre 3 au fenua

La Basket 3×3 reprend du service au fenua. La première journée élite du championnat a eu lieu en début de semaine, avec 8 équipes présentes chez les dames et 9 chez les messieurs. La semaine prochaine est réservée aux challengers, avant que les jeunes ne prennent le relais les semaines suivantes.

Beaucoup de joueurs et joueuses viennent du Basket 5×5. Pour eux, l’objectif est simple : intensifier le rythme de match pour mieux s’imprégner des règles et des spécificités de cette discipline à part entière. Joueuse du Club Aorai, Tai Apeang estime qu’il faut “plus de technique, de cardio et de résistance au contact“, des qualités requises si elle veut intégrer la sélection tahitienne.

Ariihau Meuel, joueur de la sélection tahitienne, se montre enthousiaste : “Le 3×3 commence à se faire connaître, on a un entraîneur de l’équipe nationale venu pour un stage, on prépare les sélections pour fin mars. L’objectif est, au même titre que pour le basket à 5, de progresser au niveau régional avant de prétendre passer au niveau international : Ce sont les mêmes joueurs qui peuvent aller sur du 3×3. On a le potentiel pour aller loin, au moins au niveau du Pacifique, affirme-t-il.

Pour l’essor du 3×3, la FTBB a invité Richard Billant, entraîneur national de backet spécialisé dans le 3×3. Structurer et développer ce sport au fenua implique un travail de longue haleine, en étroite collaboration avec les dirigeants et les clubs. “On travaille en vue des prochaines échéances internationales, au mois de mars et de novembre, pour les Jeux du Pacifique, note-t-il. Le 3×3, ça ne peut que marcher ici, tous les ingrédients sont réunis. La Fédération a des ambitions pour lancer la discipline, ça correspond à la mentalité et aux conditions ici“.

Autre perspective : la participation de Tahiti à la Coupe d’Asie. Il faudra d’abord passer par les qualifications le 3 avril à Singapour. 49 équipes hommes et femmes y sont inscrits. “On n’est pas encore qualifiés, il faut passer par un tournoi préliminaire. Si on est premiers de la poule, on participe à la Coupe d’Asie et ensuite, on attaquera les Jeux du Pacifique en novembre“, annonce l’entraîneur.