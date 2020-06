Basket-ball : Excelsior s’impose 78 à 69 face à Aorai

Match équilibré tout au long des quatre périodes. Mais les hommes de Teva Rauzy confirment leur place de leader en étant plus adroits dans la contre-offensive.

« Aorai a de bons shooteurs, mais leur gros avantage en général c’est à l’intérieur, explique Reihiti Sommers, joueur d’Excelsior. Du coup on a essayé de verrouiller à l’intérieur. Au final ils ont été plutôt adroits à trois points, mais on a réussi à faire la différence parce qu’on défendait dur et on essayait d’attaquer. On a été un peu plus adroits qu’eux, ce qui a fait la différence sur la fin. »

Invaincue cette saison, l’équipe de La Mission, comme son adversaire de Aorai, a déjà son ticket pour les play-offs. Ce deuxième match de reprise permet aux joueurs de relancer la machine après trois mois d’arrêt brutal.

« C’est la première fois je crois, en tout cas pour moi, qu’on arrête le basket autant de temps, confie Ariimarau Meuel, un autre joueur d’Excelsior. Parce que même si on était à la fin de la saison, il y avait toujours des open gym, on se rejoingait dans une salle tous ensemble et on jouait au basket. Alors que là on ne pouvait vraiment rien faire. Même si pour ma part j’ai fait du sport pendant le confinement, même après, j’étais en forme, mais l’effort basket est quand même assez unique, donc il faut se réhabituer un peu quand même. »

Les play-offs se disputeront dans deux semaines. Central devrait rencontrer Aorai, tandis que SDJ tentera de faire face au champion. Les joueurs de La Mission, eux, tenteront de décrocher leur quatrième titre consécutif.