Ballito Pro : Kauli Vaast et Vahine Fierro en quarts de finale

Chez les hommes, après avoir battu l’Américain Dimitri Poulos, notre champion Kauli Vaast a remporté son ticket pour les quarts de finale de la Ballito Pro. Il affrontera demain un autre américain, Cole Houshmand, pour tenter de décrocher sa place en demi-finale.

The last Men's Quarterfinal spot goes to #KauliVaast

Vahine Fierro a, elle aussi, atteint les quarts de finale de la compétition, en battant la brésilienne Laura Raupp. La surfeuse de Huahine s’est imposée avec une note de 14.13 contre un score de 13.67 pour sa rivale. Demain, elle fera face à une championne australienne, Sally Fitzgibbons.

#VahineFierro finishes off the day with an 8.50 and a spot in the Quarterfinals!

Tune in for the next call at the #BallitoPro: Tomorrow, July 7 | 7:00 am SAST