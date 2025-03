Avec Tahiti United, le football polynésien fait un pas vers la professionnalisation

Passer du statut d’amateur à celui de professionnel, c’est l’ambition du club de l’AS Vénus, grâce à la Pro League organisée par l’OFC, la Confédération Océanienne de Football. Le club de Mahina a pour ambition de représenter le Fenua dans cette nouvelle compétition océanienne sous le nom de Tahiti United.

« Nous avons eu l’initiative de nous inscrire, mais Tahiti United a pour objectif de regrouper et d’associer tous les polynésiens derrière ce projet, et s’identifier à cette équipe. Que Tahiti United devienne l’équipe de tous les polynésiens », appelle de ses vœux Samuel Garcia, à l’initiative du projet.

L’équipe locale disposera du statut professionnel, ce qui signifie que les joueurs et le staff auront, à terme, un contrat, et que le football sera leur activité principale. Un projet ambitieux présenté au gouvernement et aux partenaires du privé.

« C’est Magnifique. Je ne m’attendais pas à voir cela en arrivant. On a l’ambition de mettre le football polynésien sur les rails de la professionnalisation, c’est génial », se félicite le ministre de l’Économie, Warren Dexter.

« Qui dit professionnalisation, dit emploi, pour les jeunes, les encadrants et un écosystème avec une économie sportive qui va se développer. C’est super, je suis emballé », ajoute-t-il.

L’OFC Pro League est un projet de club, mais elle aura le soutien des instances du football local puisque Tahiti United pourrait à l’avenir représenter un vivier pour la sélection de Tahiti, comme l’explique Thierry Ariimotima, le président de la Fédération Tahitienne de Football.

« Je remercie l’AS vénus de présenter ce projet, il faut être courageux. Vu le budget qu’il faut avoir, ils font vraiment du bon travail. La FTF se doit de les accompagner, avec l’aide de tous ceux quoi étaient présents ce soir. J’espère que l’on va y arriver », dit-il.

D’importants défis restent encore à relever : un budget conséquent à boucler, mais aussi l’adoption d’une éventuelle loi de Pays pour le statut de sportif professionnel, qui n’existe pas à ce jour. Mais l’exécutif se dit prêt à accompagner le projet.

« C’est aussi un projet de société, c’est pour cela que nous sommes là avec le ministre de l’Économie et la représentante du président du Pays », souligne Vannina Crolas, la ministre du Travail.

« Il faut que la puissance publique vienne aider parce que le club, la commune ou la fédération, ne pourront pas à eux seuls faire aboutir un tel projet », renchérit Warren Dexter.

Des enjeux et des défis qui tendent vers l’excellence. Le rêve de devenir joueur de football professionnel au fenua, pourrait devenir réalité dans les prochains mois.