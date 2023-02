Athlétisme : dernières qualifications avant les championnats nationaux de Nouvelle-Zélande

100m, 200m, sauts en longueur et en hauteur, ou encore triple sauts, lancés de poids, marteaux et disques : ce sont les épreuves que les athlètes disputeront lors des championnats nationaux de Nouvelle-Zélande. “Il s’agit des championnats nationaux de la Nouvelle-Zélande auxquels on est invités. Donc ça nous permet d’avoir une échéance à mi saison parce qu’en fait, nous l’objectif ce sont les championnats de France en juillet et ensuite les Jeux aux îles Salomon en novembre“, explique la présidente de la fédération d’athlétisme, Cécile Gilroy.

Samedi s’est déroulée l’ultime journée pour réaliser les performances qualificatives imposées. Motivés, les athlètes ont enchainé les épreuves. Plusieurs records personnels ont été battus. Kovieva Tuugahala qui avait réalisé un jet de marteau de 39m15 le week-end dernier s’améliore avec un jet de 40m82. “Je sens que je peux faire plus, mais il faut encore appliquer les techniques pour envoyer encore plus loin.”

Au 100 et 200m dans la catégorie sénior dame, Takina Bernardino réalise un doublé : “Objectif atteint mais après c’était plutôt les temps. Là au 100, ça se rapproche pas mal de mon record perso et je verrais bien ce que ça va donner.”

Un doublé également chez les cadets : le vainqueur de la Patiri race Manuihei Teaha bat son record personnel sur 100m avec un nouveau chrono de 11seconde44. Au 200m, il fait 25sec69.

Les athlètes donnent tout, mais parfois ça ne passe pas. Au saut en hauteur, Teanavai Perez ne franchira pas la barre à 1m64.

Pour la présidente de la fédération, les résultats sont globalement prometteurs : “habituellement on prévoit une délégation de 8 athlètes pour les championnats de Nouvelle Zélande et cette année, 8 athlètes ont réalisé les minimas. Souvent il est arrivé qu’on aille repêcher des athlètes qui n’avaient pas réalisé les minimas. cette année, on va peut-être même se retrouver avec plus d’athlètes qui ont réalisé des minimas donc il va peut-être falloir prendre des décisions et faire des choix.”

Les championnats nationaux de Nouvelle-Zélande se tiendront du 2 au 5 mars prochain à Wellington. La sélection tahitienne s’envolera 10 jours avant pour suivre sur place une semaine de formation pour être au point le jour j.