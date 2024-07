Apnée : Denis Grosmaire bat son propre record et descend à -110m

C’est une plongée qui a été soigneusement préparée. « J’avais répété plusieurs fois les 100m puis les 105m ainsi que les statiques au fond, ceci afin d’améliorer mon adaptation à la profondeur et renforcer mon mental », raconte celui qui a battu vendredi son propre record avec une plongée à -115 mètres.

Un exploit réalisé aux Philippines, à Camotes Freediving, « le centre d’apnée de mon ami Thibault Guignes ». « Ce matin-là, j’étais dans le bon mood, j’avais bien dormi et comme d’habitude, je fais 45mn de stretching spécifique puis 30mn de méditation et visualisation, très intensément. Je ne mange rien le matin avant de plonger, mais je bois beaucoup d’eau. Tous les indicateurs étaient au vert, c’était le bon jour pour y aller », raconte Denis.

L’entraînement a été physique, mais aussi et surtout mental. Objectif pour Denis : « mieux gérer le stress et me sentir plus confiant avant et pendant la plongée. (…) Mon entraînement physique, lui, avait été légèrement réduit (par rapport à ce que je faisais à Moorea) pour éviter la fatigue excessive ».

Une préparation qui a inclus « des exercices de respiration suivis de longues méditations pour rester dans l’instant présent puis d’exploration profonde des émotions. Ensuite, je travaillais sur la confiance en soi et visualisais mes plongées pour réduire le stress et augmenter ma confiance le jour J. J’ai aussi beaucoup travaillé sur mon profil de plongée ». Côté physique, Denis a suivi un programme intense en mars dernier sur l’île sœur : « J’avais passé deux mois à Moorea pour une préparation intense comprenant beaucoup de surf, de montagne et de workout que j’enchainais afin de faire volume d’entraînement physique très important. Tout ce travail n’a pas été perdu ici aux Philippines, où je maintenais ma forme sans m’épuiser pour préserver les plongées. Atteindre cette profondeur était un objectif de longue date, retardé par des blessures lors de précédents déplacements. »

Aux Philippines, vendredi, l’apnéiste est descendu à -110m en 3’56. « La descente était très agréable et, arrivé à -110m, j’étais confiant pour la remontée. Cependant, après quelques mètres, mes bras ont rapidement commencé à brûler, et la narcose a accentué cette sensation de lourdeur. J’avais l’impression de remonter un sac de ciment. Grâce à ma préparation mentale, j’ai réussi à rester détendu et à ignorer le temps jusqu’à apercevoir mon apnéiste de sécurité à 30m. Même si j’étais un peu dans le rouge avec une forte présence d’acide lactique, j’ai terminé la plongée avec succès ».

Objectif -120m

« Cette plongée à -110m m’a ouvert de nouvelles perspectives, et j’aimerais maintenant atteindre 120m, annonce Denis Gromaire. Ce n’est que 10m de plus, soit 20 secondes supplémentaires de plongée, et je sens que c’est faisable, surtout avec ma nouvelle approche mentale de la profondeur. Cependant, mon entraînement ici se termine et je dois rentrer à Tikehau pour travailler.«

Denis souligne que son nouveau record « bien que non réalisé en compétition, est équivalent à la 12e place mondiale (classement AIDA) ».