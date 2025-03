Aomana Bessert, le jeune prodige du moto-cross à la conquête des États-Unis

Aomana Bessert, c’est le petit prodige de moto cross du moment. Agé de 8 ans à peine, il est toujours en quête de vitesse. Et sur les traces des plus grands. Le jeune pilote, déterminé, s’est envolé, ce dimanche, pour les États-Unis où il participera à une course de super cross. Un rêve qui devient réalité.

« C’est la première fois. Je voulais juste voir une course de super cross au début, mais là, je vais être pilote. Je vais voir tous les champions. Et j’ai envie de ramener la coupe », dit le jeune garçon.

Ramener le titre à la maison. Aomana en est capable. Sélectionné parmi plusieurs centaines de compétiteurs, le jeune pilote a franchi la première étape. Il lui reste maintenant à travailler dur, car le super cross est une discipline très technique. Mais pour cela, il peut compter sur son coach, Vetea Doom.

« Le super cross, c’est vraiment le summum du moto-cross. C’est une discipline à part qui se déroule dans des stades. Les obstacles sont beaucoup plus gros. C’est super technique », explique celui-ci qui dit travailler, avec son élève, les « sorties de virage, et les sorties avec peu d’élan, avec des sauts les plus raides possible ».

Si Aomana excelle sur sa moto, il s’illustre également sur le sable en beach soccer, mais aussi en jiujitsu brésilien. Le jeune garçon s’est d’ailleurs blessé lors d’un entraînement sur les tatamis. Il revient seulement dans la course après plusieurs mois d’absence, avec le soutien de sa famille.

« Sa guérison totale était prévue en mars et la compétition est en mars. Donc, on a commencé à sortir la moto il y a 2 ou 3 semaines et on a repris les entraînements la semaine dernière. C’est la chance d’une vie. Ce n’est pas donné à tout le monde de recevoir une invitation comme celle-là. Ça peut être un tremplin pour lui. Il pourrait se faire repérer. Je ne sais pas. A lui de faire le job », sourit son père, Matairea.

Le super cross junior est uniquement réservé aux 7/8 ans. Aomana soufflera ses 9 bougies le lendemain de la compétition. On lui souhaite de célébrer son anniversaire un trophée à la main.