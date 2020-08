Annulations, reports : l’impact de la covid-19 sur les grands événements sportifs

Depuis le mois de juillet, les décisions ont été prises. La Tahiti Teahupoo Pro Surf est annulée, Idem pour la Hawaiki Nui Va’a 2020. Les Fédérations doivent se plier aux règles de protections sanitaires, et se retrouvent très souvent dans la difficulté de ne pouvoir surmonter le poids d’une logistique plus importante en ces temps de crise.

Comme pour le va’a. « Il faut protéger la zone des rameurs, protéger les spectateurs et vérifier qu’il n’y a pas de groupement de plus de dix personnes. C’est quand même une logistique assez importante« , explique Rudolphe Apuarii, le président de la Fédération Tahitienne de Va’a

En ce qui concerne les sports de combats de contact ou les sports en équipe ou en salle, la saison est terminée pour les deux prochains mois. En Judo par exemple, le club EJJP a du reporter la visite du multiple champion du monde et olympique Teddy Riner.

D’autres fédérations qui se consacrent au sport individuel et en extérieur ont conservé leurs calendriers sportifs en l’Etat. Mais les grands événements qui ont été créés autour de ces activités sportives ont été tout simplement annulé ou reporté. La Transtahitienne, la ronde Tahitienne, ou encore la Pearl Regatta, autant de grands événements qui drainent nombres de compétiteurs et apportent une manne financière non négligeable aux associations et Fédérations mais aussi au Pays.

Le calendrier sportif de la fédération Tahitienne de va’a reste lui aussi en place. Mais l’organisation des courses se décide entre les clubs, les autorités du pays et les communes où elles sont organisées.

« Ce sont aux associations qui organisent les courses de voir les dispositions adoptées par le Pays et voir si elles arrivent à les suivre ou pas. Après, chacun décide soit d’annuler, soit d’organiser la course. Mais la décision finale revient aux communes et au Pays », précise Rudolphe Apuarii.

La disparition du calendrier de la Hawaiki Nui Va’a, laisse place à une nouvelle course, la Hawaiki Nui Va’a Solo, une course de V1 en trois étapes entre Tautira et Moorea. La course est bien maintenue pour la fin du mois d’octobre. Mais la Fédération Tahitienne de Va’a reste dans l’expectative. Et reste vigilante sur l’évolution de l’épidémie de COVID 19.