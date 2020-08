Annulation de l’Hawaiki Nui Va’a : le comité organisateur « déçu »

Au lendemain de l’annonce par Edouard Fritch de l’annulation de la Hawaiki Nui Va’a, en raison de la crise sanitaire et du coût financier élevé de l’événement, c’est la douche froide pour les organisateurs.

Pour Alfred Mata, cette décision revient avant tout aux tavana des Raromatai. « Ce n’est pas simple pour tout le monde. Mais on respecte la décision venant des maires. La majorité d’entre eux sont pour. Mais si un se désiste, on ne peut pas faire comme on veut », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « c’est sûr que je suis déçu. Avec la présidente et tout notre équipe, on est prêts depuis longtemps. Mais ce n’est pas grave, on respecte la décision. Je demande quand même pardon à nos amis des îles et à ceux qui attendent que Hawaiki Nui se réalise ».

Il invite aujourd’hui les rameurs à se mobiliser pour la prochaine grande compétition, la Vodafone Channel Race Tahiti qui se tiendra le 15 août.