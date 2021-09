Allègement du confinement : les sportifs reprennent leurs activités

Boxe, football, judo… En plein air comme en salle, la reprise des entrainements a un effet de délivrance. Après un mois de fourmis dans les jambes, le besoin de reprendre une activité physique se faisait ressentir.

Dans la section football de Tefana, les joueurs reprennent leurs marques sur le gazon synthétique de Puurai. Pour l’instant, la reprise des compétitions n’est pas à l’ordre du jour. En attendant des nouvelles directives des autorités, les entraineurs ont un défi : remettre les joueurs à niveau. “Cela a été très difficile pour eux de rester à la maison pendant les vacances, en plus du confinement qui a été rajouté par-dessus. Mais je retrouve des jeunes avec beaucoup d’énergie” indique Tetiamana Marmouyet, éducateur sportif. Et pour éviter les blessures, le retour se fait en douceur, avec d’abord les fondamentaux : “les exercices techniques, individuels, surtout à base de passes par 2 et par 3. Et on a terminé par un jeu”.

Dans le dojo de Saint-Hilaire, des frontières, sur le tatami, maintiennent les distances, et chaque judoka conserve son partenaire pendant toute la séance. “On a mis des zones de façon à séparer les groupes. Normalement, sur chaque zone, on peut être jusqu’à 4. Mais là, c’est 2 car on n’est pas nombreux, c’est la reprise” précise Nicolas Tivant, entraîneur du Tefana judo club.

La reprise est certes timide, mais pas catastrophique. Si le virus fait encore peur, les licenciés devraient revenir sur les tapis dans la semaine. Depuis un an, le monde du sport a été touché par la crise sanitaire. Le sensei craignait une diminution des adhérents : “on a perdu énormément d’athlètes l’année dernière, on a perdu beaucoup d’enfants surtout parce qu’ils sont partis sur d’autres sports qui étaient ouverts alors que nous on était fermés. Cette année, on a la chance de démarrer en même temps que les autres sports, donc j’espère qu’on va réussir à sauver l’année”.

La reprise de l’entrainement ne sera pas la clé de tous les problèmes liés à la Covid. Plusieurs questions sont en réflexion comme la reprise des compétions et ses conditions. Mais les athlètes le savent, si l’on ne veut pas que les activités physiques soient encore freinées par le virus, il faudra être intransigeant sur le respect des gestes sanitaires.