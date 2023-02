Aito Tu’aro : les 16 lauréats de l’édition 2023

La première édition des Aito Tu’aro s’est tenue samedi soir à la présidence, pour récompenser les athlètes et les personnes engagées dans le domaine sportif en Polynésie française. Les lauréats ont été sélectionnés par les fédérations affiliées au COPF et par un jury composé de 7 personnalités liées au sport, pour leurs accomplissements entre septembre 2021 et septembre 2022.

Au delà de la performance, un autre domaine, celui de l’engagement, a été mis en valeur par le COPF. “L’engagement on l’applaudit mais on ne le met pas en valeur, explique Louis Provost, président du comité olympique de Polynésie française. C’était l’occasion de le faire au travers de cette soirée, que je souhaite pérenne. Il faut mettre en valeur les gens qui travaillent dans l’ombre. Sans eux, le monde sportif n’existerait pas“.

LES LAURÉATS :

Espoir fille : Kohai Fierro (surf)



Espoir garçon : Naël Roux (natation)



Entraîneur : Véronique Boyer (athlétisme)



Bénévole femme : Teimiri Hunter (basketball)



Bénévole homme : Guy Raymond (athlétisme)



Santé : Aude Gustin (judo)



Handi : Christian Chee Ayee (athlétisme)



Légende : Roberto Cowan (motocross, cyclisme, culturisme)



Élite femme : Vahine Fierro (surf)



Élite homme : Kauli Vaast (surf)



Social : Françoise Clairefond (natation)



Évènement : X-Terra Tahiti Trail 2022



Équipe mixte : Sélection tahitienne de badminton



Équipe femme : Fei Pi (basketball)



Équipe homme : Shell Va’a