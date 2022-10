Air Tahiti vainqueur de la 3e étape, Shell remporte la Hawaiki Nui Va’a 2022

La troisième étape de la Hawaiki Nui Va’a avait lieu ce vendredi matin. Une étape longue de 59 kilomètres entre les îles de Taha’a et Bora Bora.

Sur ce dernier tronçon, les aito de Shell ont laissé Air Tahiti et OPT prendre de l’avance. À quelques minutes de l’arrivée, Air Tahiti se maintenait en tête de la course, tallonée par OPT.

Air Tahiti remporte finalement cette étape avec plusieurs minutes d’avance sur les autres va’a. La team est 2e au classement général. Un beau parcours.

Le record de la troisième étape détenu par la team OPT (4 heures et 7 minutes en 2019) n’a pas éé battu. Air Tahiti termine le parcours entre Taha’a et Bora Bora en 4h13 minutes. Un parcours légèrement modifié cette année. En 2018, Shell Va’a avait effectué la troisième étape en 4 heures et 18 secondes.

La Team OPT va’a. Crédit : Tahiti Nui Télévision

Après avoir gagné la Hawaiki Nui Va’a en 2018 et 2019 (date de la précédente édition), Shell Va’a avec deux étapes remportées sur trois, décroche à nouveau le titre de champion au classement général pour cette course mythique. “On aurait aimé remporté les trois étapes. On n’a pas démérité. C’est juste qu’on a fait une erreur de cap (…) C’est comme ça”, explique un rameur de la Team Shell va’a.

Pour rappel, entre 2005 et 2011, Shell Va’a a remporté trois étapes de suite.

Shell Va’a. Crédit Tahiti Nui Télévision

Le classement provisoire de la troisième étape (Seniors)

Le classement provisoire de la troisième étape (vétérans)

Le classement général provisoire de la Hawaiki Nui va’a 2022

Le classement général de la Hawaiki Ni Va’a (Vétérans)

