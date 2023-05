Va’a : Air Tahiti vainqueur de la 15e édition de la coupe de l’environnement

Samedi, la team Air Tahiti Va’a est venue à bout des 23 km de course en 1h29mn et 36 secondes. « Ça nous tenait à cœur de participer au championnat vu que les copains (…) ont fait deuxième à la Matahere donc on voulait essayer de recoller à la première place. Chose faite aujourd’hui, a réagi le capitaine Kyle Taraufau.

Ils étaient 82 équipages toutes catégories confondues répartis sur 3 départs depuis la plage du Taaone. Au programme de la course : 18 km à parcourir pour les cadets, mixtes, dames et vétérans avec un demi-tour à la Pointe vénus. Les juniors et les seniors avaient 23 km jusqu’au motu Martin et retour vers la plage du Taaone.

Crédit : Tahiti Nui Télévision

Pour le club organisateur Enviropole, l’objectif était de se préparer pour la Vendée Va’a qui aura lieu en métropole la semaine prochaine. « C’est une préparation pour ce jour avec les autres équipages (…) L’équipe est prête, assure le président Ringo Paepaetaata (…) Ils ont hâte de partir. On attend que ça. » Président de Enviropole va’a. »

Les dames du Pueu nui va’a et l’équipe mixte de Team Afaahiti vaa se sont imposés dans leur catégories respectives. Hinaraurea est premier chez les vétérans 40 ans et Toatai vaa chez les 50 ans.

Chez les juniors, EDT va’a remporte la victoire. Dans la catégorie reine, Team Air Tahiti va’a prend la première place, Enviropole va’a se contente de la 2e place. Rimatara vaa arrive 3e. « C’était un peu difficile pour nous parce qu’on vient de revenir d’Amérique confie Kyle Taraufau(…) Le fait de se retrouver seulement aujourd’hui pour le V6, on a mis du temps à retrouver les automatismes (…) Il faudra un peu plus s’entraîner pour les courses à venir. »

Prochain rendez-vous : le samedi 13 mai pour le mémorial Guy Temauri à Punaauia, une course de V1 pour les jeunes et V6 de 12 km pour les entreprises.