Air Tahiti Rangiroa Pro : éliminé en quarts, Mihimana Braye ne verra pas les Challenger Series

Déception pour le surf polynésien à Avatoru, Rangiroa, où s’est tenue ce vendredi la seconde et ultime journée de compétition de la Air Tahiti Rangiroa Pro, dans le cadre des Qualifying Series de la WSL. À cet échelon régional – Hawaii / Tahiti Nui – , seuls les cinq meilleurs surfeurs intègrent chaque année le circuit mondial des Challenger Series (CS) au terme de la saison.

16e du classement et à portée de rame du top 5 avant cette dernière épreuve, Mihimana Braye avait ainsi toutes les raisons de croire en ses chances de qualification, sur une vague où il a déjà brillé (finaliste en 2023). La journée avait d’ailleurs bien commencé pour le protégé de Michel Bourez, tranquille 2e de sa manche en huitièmes derrière le Hawaiien Makana Franzmann.

Mais le Tahitien est tombé sur un os en quarts : un autre Hawaiien, Finn McGill, qui l’emporte dans un mouchoir de poche 15.45 à 14.20 pour Braye. Le scénario a été le même pour Vehiata Prunier et Enrique Ariitu, battus respectivement par Shion Crawford, n°1 du classement, et Makana Franzmann, encore lui. En finale, c’est Finn McGill qui s’est imposé face à Shion Crawford. Les deux hommes terminent les QS aux deux premières places du classement et se qualifient pour les CS.

– PUBLICITE –

https://twitter.com/WSL_QS/status/1898140854747120027

Oliver Zietz (Néerlandais originaire d’Hawaii, 3e), Luke Swanson (Hawaii, 4e) et Luke Tema (Hawaii, 5e) complètent le Top 5 définitif.

Un coup d’arrêt net pour Mihimana Braye, qui affirme toujours son objectif d’intégrer le CT, première division mondiale du surf professionnel.