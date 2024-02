Air Tahiti Rairoa Horue 2024 : les bodyboarders bouclent le round de repêchage

Du courant, des houles inégales et des scores étriqués : la deuxième journée de la Air Tahiti Rairoa Horue 2024 s’est déroulée sous le signe de la stratégie, en catégorie bodyboard. Dans la première série des repêchages du bodyboard, c’est Kelley Hotu qui a été le plus malin : « Je suis sur un nouveau matos, beaucoup plus flex, auquel il faut s’habituer. Je prends les choses série par série et je profite, Rangiroa c’est le paradis » , a-t-il sobrement déclaré, soulignant de nouveau la difficile lecture du spot en début d’après-midi.

Discours souvent servi par les compétiteurs, celui de la technicité des vagues et la frustration de voir les bombes déferler par instants sur les autres séries. Tuahiti Toofa s’est ainsi contenté d’un total de 10.50 pour remporter sa série, devant Bertrand Leau.

Enfin, malgré sa blessure, le tenant du titre Jacky Hutia s’est démené pour gagner avec autorité sa série devant Vaimanu Rochet (11.67 contre 11.34).

Tuahiti Toofa (Crédit Photo : TNTV)

Kelley Hotu (Crédit Photo : TNTV)

Jacky Hutia (Crédit Photo : TNTV)

