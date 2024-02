Air Tahiti Rairoa Horue 2024 : des conditions « difficiles » pour la 1ère journée

Beaucoup de courant et des conditions plus difficiles que les images ne le laissaient paraître, pour la reprise de la Air Tahiti Rairoa Horue ce lundi après-midi. Dans la 4e série de l’Open Surf Tane, Haunui Haumani a enchaîné les tubes pour l’emporter devant Aitu Avautor (8.43 contre 6.54) Son frère jumeau Toa’uran, lui, s’est classé 3e de la 8e série. « Il y avait pas mal de courant, c’était difficile de rester au pic, a-t-il confié. Le pic dedans était un peu plus gros, il fallait faire attention parce que ça fermait sur le reef » , a observé Haunui.

Sensations partagées par Maxime Ratia, gagnant de la 5e série : « Les conditions étaient difficiles, on ne voyait pas si les vagues allaient fermer. La seule solution, c’était d’y aller et de voir sur place, s’est-il amusé. J’y suis allé sans stress, j’ai juste enjoy » .

Pour le fin connaisseur du spot Teoro Tahutini, gagnant de la 6e série, la première journée de compétition a surtout été l’occasion de se mettre en jambes et de s’habituer au spot, imprévisible : « Il faut faire avec, même si c’est dangereux. Il faut aller doucement, ce n’est que le premier jour » , s’est-il brièvement exprimé, assurant qu’il comptait lui aussi « chercher la victoire » . Équipé d’une plance de 5’11 dans des vagues très puissantes, Teoro n’a pas caché qu’il pourrait changer de matériel pour faire aussi bien que l’an passé, lorsqu’il avait atteint les demi-finales.

Le local boy Teare Teinaore s’est adjugé la 7e série, où les vagues sont faites rares. Il s’en sort avec un total de 6.17 : « Il y avait peu de vagues. J’ai eu la bonne vague, celle qu’il fallait » .

Dans la 8e série, Maunakea Hioe a pris le meilleur sur Kéo Chabrier, sélectionnant les meilleures vagues de la période : « Il faut prendre les tubes, pas le choix, ça score plus que les manoeuvres et les rollers » . Membre prometteur de la sélection Tahitienne, Maunakea, qui participera aux prochains mondiaux ISA, est l’un des favoris à Rangiroa.

Autre favori en piste pour la 9e série, Enrique Ariitu s’est également imposé avec une belle vague notée 6.27 et un solide total de 10.94, devant les 7.56 de Te’aki Gasbarre. « On ne peut pas savoir quelle serait la « méga vague » . J’aurais pu en avoir de meilleures, mais bon… ça fermait beaucoup, et quelques belles vagues passaient au milieu de celles qui fermaient » .

Dans la 10e et dernière série, Teiva Firmin Tairoa a devancé Tinitua Bouteau, Raymond Ellacott et Augustin Teikivaeho. « Je suis content d’être passé dans de telles conditions (…), le plus dur est à venir, dans les prochaines séries » , a glissé Teiva, qui s’attend à devoir hausser son niveau pour passer le 3e round.

