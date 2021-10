À Raiatea, le nouveau circuit de motocross hisse la discipline vers le haut

C’est un travail de longue haleine que Freddy Mourin dévoile aux riders de Tahiti. Un circuit d’un kilomètre, jonché d’obstacles et de sauts en tout genre, que le président du club Raiatea Dream Riders aura mis 12 ans à élaborer. “Je me rendais compte que beaucoup de gens et de jeunes sur la route ne savaient pas où aller. […] C’est assez moderne parce que les jeunes aiment les sauts en tout genre et ici, c’est ce qu’on a mis en évidence. L’avantage aussi de ce circuit, c’est que tous les spectateurs sont un peu plus en hauteur que le circuit, ils sont bien isolés et en sécurité. Ce qui fait que le spectacle est tout prêt”.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et qui mieux que des professionnels pour le tester. Même avec la pluie, les riders s’éclatent. Le parcours remplie plus de 90% des critères requis pour l’homologation. Il reste quelques détails à régler. Et dans cette discipline, la sécurité est primordiale : les riders doivent être homologués pour être assurés. Mais pour Boris Jamet, président de la fédération de Motocyclisme de Polynésie française, le parcours est “mille fois mieux que celui de Tahiti”.

(crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les riders sont unanimes, la fédération aussi : le parcours est largement au-dessus de leurs attentes. La fédération songe fortement à inclure la destination dans le calendrier des compétitions fédérales. Un tremplin pour le club de l’île sacrée…