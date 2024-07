À quelques jours des JO, les surfeurs étrangers prennent leurs marques à Teahupo’o

48 surfeurs se disputeront dans un peu plus de dix jours la médaille d’or des Jeux Olympiques sur le spot de Teahupo’o. Pour être prêt le jour J, les athlètes étrangers sont déjà sur place. Objectif : prendre leurs marques sur l’une des vagues les plus beaux mais aussi les plus dangereuses au monde. TNTV s’est entretenue avec trois d’entre eux. Tous ont « hâte que la compétition commence ».