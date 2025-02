À Nazaré, Tikanui Smith surfe (déjà) l’une des vagues de l’année

« Meilleure caméra embarquée de Nazaré de tous les temps ??? » . Le commentaire du compte Instagram Surfline sous la vidéo de la dernière bombe surfée ce mardi par Tikanui Smith à Nazaré, mecque du surf de gros, est évocateur. Arrivé samedi dernier au Portugal, le surfeur de Moorea est déterminé à montrer qu’il est de retour au top en 2025 après avoir traversé une période difficile, mentalement et physiquement.

Preuve de son envie retrouvée, Tikanui est parti – avec l’équipe d’Uprising – avec un objectif bien précis en tête : « choper des grosses vagues » , résume-t-il à TNTV. Assisté par Éric Rebière pour la sécurité et le tow-in, il est revenu en détail sur sa vague fabuleuse, un tube gigantesque que peu de riders sont en mesure de dompter. « J’ai fait beaucoup de tow-in pour me remettre un peu dans le bain, pour retourner voir le spot. Il y avait des vagues de 10 à 15 mètres à peu près. On a fait quelques vagues d’échauffement, j’ai bouffé (…) ça met dans le bain. Après, t’as juste envie de retourner au fond et d’attendre encore la plus grosse » , raconte-t-il.

Positionné au premier pic, juste devant la falaise, il se lance sur la troisième vague d’une série, l’une des plus grosses de la journée. « Quand ça a pété, Éric m’a conseillé de prendre la droite, c’était un peu l’objectif Avec ma caméra 360, je me suis dit ‘Ok, je vais la prendre’ . Elle faisait environ 10, 12 mètres. Un genre de tube énorme est arrivé. J’étais dans le bon spot. Je ne suis pas resté trop longtemps parce que sinon, j’allais finir dans la falaise » , poursuit-il. Pas de frayeur ensuite, le jet n’ayant pas traîné pour le récupérer au spot critique, devant les rochers.

Vers un exploit à la rame

Le prochain défi de Tikanui est de taille : surfer Nazaré en partant à la rame, pour un takeoff plus spectaculaire mais aussi plus risqué. L’équipe semble avoir trouvé une fenêtre de tir lundi prochain, les conditions météo s’annonçant idoines. « J’espère que ça va être énorme. Ils annoncent entre 15 et 20 mètres pour l’instant, s’enthousiasme-t-il. Il y a le mana de Tahiti avec moi, là. Normalement, ça va bien se passer. Avec la préparation que j’ai faite pendant ces cinq derniers mois, je me sens vraiment bien physiquement, mentalement. Et ça change tout aussi à l’eau » , assure-t-il.

« Je vois des surfers pros que je connais depuis des années qui ne sont pas forcément en forme en ce moment. Ils sont un peu plus flippés. Ils hésitent un peu plus à venir à l’eau. Moi, je suis vraiment à fond. Dès que j’ai l’occasion d’aller au spot, j’y vais. Et j’espère que ça va être fat » , conclut-il.