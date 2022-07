7 taekwondoïstes tahitiens aux championnats du monde cadets et juniors

Parmi les jeunes compétiteurs, 4 disputeront les Championnats du monde cadets ce week-end à Sofia en Bulgarie. Les trois autres rendront le relais dans la catégorie junior du 1er au 7 août. Tous viennent de différents clubs affiliés à la Polynesia Taekwondo.

La fédération nourrit des espoirs de titre avec Rukuroa Bernardino. À 12 ans seulement, il a déjà pris part à trois compétitions aux Etats-Unis. Le jeune homme vise le podium et promet d’adapter sa technique, “qu’il soit petit ou qu’il soit grand”. Il n’est pas le seul à avoir côtoyé le haut niveau des catégories jeunes, c’est aussi le cas des juniors. Rautitea Tepea ne s’attend pas à autre chose : “c’est du haut niveau là-bas. Je ne suis pas sûre d’avoir une médaille personnellement, mais il faut y croire, on en ramènera une!”.

Rukuroa Bernardinoa (Crédit Photo : Tahiti nui Télévision)

Il y a deux ans, Ariihei Lehartel avait glané une médaille de bronze aux championnats du monde cadet en Ouzbékistan. Cette année, le combattant de la presqu’île est passé en catégorie junior et a axé sa préparation sur le mental : “Tout va se jouer dans la tête. C’est l’habitude qui me permet de gérer le stress, à chaque compétition je me mets dans mon coin, dans ma bulle”.

Après ces championnats, ce sera au tour du fenua d’organiser des compétitions internationales : les Océanias et la President Cup du 30 septembre au 2 octobre.

Liste des athlètes :



Manatea Taae F-33 kg



Rukuroa Bernardino M-33kg



Keanu Lefoc M-45Kg



Teraimanarii Bambridge M-65



Rautitea Tepea F-68kg



Dewk Van Cam M-73kg



Ariitei Lehartel M+78kg