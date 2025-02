3e Aito Tu’aro : Vahine Fierro et Kauli Vaast de nouveau sacrés

Un air de déjà-vu. Ce jeudi à la présidence, où s’est tenue la 3e édition des Aito Tu’aro récompensant les acteurs majeurs du paysage sportif local pour l’année 2024, Vahine Fierro et Kauli Vaast ont – comme en février 2023 lors de la 1ère édition – remporté les suffrages des fédérations sportives dans la catégorie élite. Difficile d’imaginer autre issue, puisque Fierro est devenue la première surfeuse locale à remporter la Tahiti Pro et accéder au CT, et que Vaast est devenu, à 22 ans, champion olympique à Teahupoo.

Mention plus qu’honorable aux autres prétendant.es à la catégorie, également auteurs d’une année 2024 exceptionnelle : Déotille Videau (natation) et Iloha Eychenne (kayak) côté femmes, Revi Thon Sing (va’a) et Teuraiterai Tupaia (athlétisme) côté hommes. Ce dernier, qualifié aux Jeux de Paris en javelot, remporte tout de même le prix spécial du COPF.

Le surf est décidément bien représenté, puisque Hira Teriinatoofa est nommé entraîneur de l’année. En sports collectifs, les Tiki Toa, qualifiés pour la coupe du monde de beach soccer 2024, remportent le prix spécial TNVT. Les sélections féminine et masculine de va’a s’adjugent chacune un prix.

Enfin, Pascal Vahirua, illustre personnalité du football tahitien, est lauréat de la catégorie légende. Il succède à Roberto Cowan et Errol Bennett.

LES LAURÉATS

Espoir fille : Mihinoa Paari (va’a)



Espoir garçon : Enoa Vidal (natation)



Entraîneur : Hira Teriinatoofa (surf)



Bénévole femme : Yann Lafortune (judo)



Sociétal : Vai Mane’e (natation)



Événement : La Tahitienne



Élite femme : Vahine Fierro (surf)



Élite homme : Kauli Vaast (surf)



Prix spécial COPF : Teuraiterai Tupaia (athlétisme)



Handisport femme : Lysiane Teiri (va’a)



Handisport homme : Gervais Aumeran (va’a)



Légende : Pascal Vahirua



Prix spécial TNTV : Tiki Toa 2024 (beach soccer, champions de l’OFC)



Équipe femme : Sélection féminine va’a



Équipe homme : Sélection masculine va’a