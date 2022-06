34e édition du Te Aito : 1 millier de rameurs attendus

Remportée l’an dernier par Steeve Teihotaata, cette 34e édition de la Te Aito s’annonce à nouveau sous de bons auspices. En tout 1 milliers de rameurs sont attendus lors de ces 2 jours de course. “Côté organisation des courses, c’est identique aux années passées. La catégorie qui a évolué c’est bien sûr les Tama qui a été créée en 2011. Avant, il y avait une seule catégorie hommes et femmes. Ce sont 1000 rameurs -qui sont attendus, NDLR- sur deux jours, toutes catégories confondues. Chez les hommes, si on faisait un seul départ entre les hommes et les vétérans, on approcherait les 800 déjà”, estime Charly Maitere, organisateur de la Te Aito.

De 3 à 28 kilomètres, la distance à parcourir varie suivant les catégories : des U10, Open dames jusqu’au aux séniors hommes. L’armée aussi sera de la partie avec la présence d’un instructeur de la Légion étrangère. “Je trouve que c’est de la prévention. Ils vont mettre en place un stand.”

Pour l’heure plus de 200 compétiteurs ont déjà été enregistrés. La clôture des inscriptions est prévue le 21 juin prochain.

Plus d’infos et inscriptions via la page Facebook de l’événement, en cliquant ICI