34e édition du Tahiti Golf Open International

45 joueurs locaux et internationaux (Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, France…), amateurs et professionnels, s’affronteront du 23 au 27 septembre au Moorea Green Pearl Golf Course sur un parcours de 18 trous conçu par le célèbre Jack Nicklaus que l’on surnomme “The Black Bear”.

“C’est un très grand tournoi international. On l’a aussi développé sur Moorea dans un but touristique puisque cela permet de faire découvrir l’île à de nombreux étrangers. (…) Et nous avons un programme où les amateurs jouent avec les professionnels. C’est la seule journée où on a la possibilité de faire équipe avec des professionnels. C’est une journée conviviale puisque les pro sont là pour reconnaître le parcours et donner quelques conseils aux amateurs” explique Jean-Pierre Lormeau, 1er vice-président de la Fédération polynésienne de golf (FPG).

À noter qu’une journée sera organisée par l’association FACE le mercredi 25 septembre, afin de permettre aux jeunes de découvrir le golf.